Millionenbeute in Wien

Nach den Beobachtungen der Kripo sowohl in Deutschland als auch in Österreich begeht die Bande die Überfälle in immer wechselnder Besetzung. Am 14. und 27. September 2011 überfallen zwei junge Männer in der Wiener Innenstadt erst ein Antiquitäten- und dann ein Juweliergeschäft. Einer der Täter soll - wie die Auswertung der Überwachungsfotos später ergibt - in beiden Fällen derselbe sein. Beide Überfälle laufen nach dem gleichen Schema ab: Während einer der Täter die Angestellten mit einer Waffe bedroht und sie in Nebenräume einsperrt, leert der andere die Schmuckvitrine. Die Kripo geht davon aus, dass jeweils ein dritter Täter vor den Geschäften Schmiere steht und die Männer mit Handys oder Walkie Talkies in Verbindung stehen. Wie auf den Aufnahmen recht gut zu erkennen, sind sie mit kleinen Headsets ausgestattet. Bei den Überfällen im September erbeuten die Täter Schmuck im Wert von insgesamt über zwei Millionen Euro.