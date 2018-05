50 Jahre Aktenzeichen XY... ungelöst

Ganz spontan: die große Brille. Über die hatte man sich meiner Meinung nach oft ungerechtfertigt amüsiert. Was mir sehr in Erinnerung geblieben ist, ist, dass Eduard Zimmermann nie reißerisch war. Ich fand immer sehr beeindruckend, wie sachlich und nüchtern, aber informativ er mit all diesen Informationen umgegangen ist. Und mir hat imponiert, wie er den Kommissaren die Nervosität genommen hat.



Eine nachhaltige Begegnung hatte ich mit Eduard Zimmermann bei unserem ersten Gespräch, das in Zürich stattgefunden hat, in einem konspirativen Hotelzimmer. Wir hatten uns dort getroffen, weil alles noch auf der höchsten Geheimhaltungsstufe stattfand – er wusste noch nicht, ob ich einschlagen würde. Eduard Zimmermann war exzellent vorbereitet – danach habe ich zugesagt.