Die Gewinner des XY-Preises 2018

Der Fall



Gegen 7.00 Uhr morgens stehen bereits einige Menschen am Bahnhof Wendlingen. Als plötzlich ein 23-Jähriger auftaucht und mehrere junge Frauen anpöbelt, reagiert jedoch niemand. Lediglich eine 27-jährige Frau mischt sich ein, als sich der aggressive Mann vor einer weiteren Frau aufbaut und diese zu schubsen beginnt. Die 27-Jährige versucht, ihn zu beruhigen. Doch er schlägt sie zu Boden und verpasst ihr mehrere Fußtritte. Dann packt der Täter die schreiende Frau an den Haaren und zerrt sie in Richtung Gleise – alles unter den Augen der anwesenden Passanten. Die Schreie hört auch Busfahrer Ugur Altun an den Haltestellen vor dem Bahnhof. Der 36-Jährige hat gerade Pause und unterhält sich mit seinem Kollegen. Ohne zu zögern, läuft er los. Seinen Kollegen fordert er noch auf, ihm nachzukommen. Als Altun am Bahnsteig ankommt, ist die 27-Jährige bereits in größter Gefahr. Obwohl sie sich heftig wehrt, hat der Täter sie schon fast zur Bahnsteigkante geschleift. Doch bevor er die junge Frau auf die Gleise werfen kann, greift Ugur Altun ein. Blitzschnell und geistesgegenwärtig stößt er den Täter von ihr weg. Der lässt überrascht von seinem Opfer ab. Zehn Sekunden darauf fährt eine S-Bahn in den Bahnhof ein. Sein Kollege ist inzwischen ebenfalls am Bahnsteig angelangt. Der Täter will nun auf diesen losgehen, Altun wirft sich dazwischen. Daraufhin wendet sich der Angreifer Altun zu. Er will ihn ins Gesicht schlagen. Doch der Busfahrer weicht aus. Dabei wird seine Schulter getroffen. Beide Männer schaffen es schließlich, den Täter zu überwältigen. Kurz darauf trifft die Polizei ein. Fünf Polizisten sind nötig, um den aggressiven Mann zu bändigen. Vor Gericht wird später seine Schuldunfähigkeit attestiert: Er gilt als schizophren und kommt in die ge-schlossene Psychiatrie.



Begründung der Jury



Ugur Altun hat mit Aufmerksamkeit, Mut und besonderer Courage ein Leben gerettet. Der Busfahrer hielt sich in der Nähe eines S-Bahnhofs auf, als er plötzlich Schreie vernahm. Auf dem Bahnsteig wurde eine Frau angegriffen und an den Haaren in Richtung Gleise geschleift. Ugur Altun erkannte sofort den Ernst der Lage und eilte ohne zu zögern dem Opfer zu Hilfe. Er verschaffte sich Unterstützung, indem er einen Kollegen aufforderte, ihn zu begleiten. Ugur Altun handelte spontan, ohne Rücksicht auf seine eigene körperliche Unversehrtheit. Nur so konnte er den Täter von seinem Opfer abdrängen und zudem seinem Kollegen beistehen, der nun in das Visier des Angreifers geraten war. Trotz einer Verletzung, die ihm der Täter zugefügt hatte, gelang es Ugur Altun, den äußerst aggressiven Mann zu überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Während zahlreiche andere Zeugen tatenlos zusahen, hat Ugur Altun durch sein Handeln den Tod eines Menschen verhindert. Die Jury hält Ugur Altun für einen vorbildhaften, mutigen Menschen.

Haarscharf dem Tod entronnen