Mutmaßlicher Frauenmörder Ali S. gefasst

In XY gesucht, eine Woche später in Spanien verhaftet: der mutmaßliche Frauenmörder Ali S. Quelle: Securitel/ZDF

Düsseldorf/Sevilla (dpa/Securitel) – Eineinhalb Wochen nach einer tödlichen Attacke auf eine Frau auf einer Straße in Düsseldorf ist der mutmaßliche Täter Ali S. in Spanien festgenommen worden. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Düsseldorf mit. Der Verdächtige soll die 36 Jahre alte Frau am Montag vergangener Woche verfolgt, heimtückisch angegriffen und erstochen haben. Vor einer Woche wurde in «Aktenzeichen XY… ungelöst» gesucht.