Scharfe Waffe am Kopf

Der Angestellte war früher Soldat und als Sanitäter im Kosovo-Krieg eingesetzt. Die Bilder, die er in dieser Zeit gesehen hat, bekommt er lange nicht aus dem Kopf. Er wird von Albträumen und Angstzuständen geplagt. Als seine Beziehung zu zerbrechen droht, entschließt er sich zu einer Therapie. Mit ärztlicher Betreuung findet er zurück ins Leben. Er heiratet und arbeitet in einer Tankstelle. Doch am 27.08.2011 passiert es: Kurz nach Ladenschluss wird er überfallen. Ein Täter bedroht ihn mit einer scharfen Waffe und schlägt seinen Kopf gegen eine Tür. Mit einem Mal sind die Kriegsbilder wieder da, die er mühsam vertrieben hatte.