Schwarze Rose am Grab

Nilüfer Görgü ist geschieden und hat zwei Kinder. Das Leben als alleinerziehende Mutter wird für sie zur großen Herausforderung, auch finanziell. In den Monaten vor ihrem Tod hat sie Kontakt zu mehreren Männern. Sie sucht einen Partner, der auch bereit ist, die Vaterrolle bei ihren beiden Töchtern zu übernehmen. Doch die Bekanntschaften, die sie im Internet schließt, führen nicht zu einer festen Beziehung. Heute hält es die Kripo für wahrscheinlich, dass Nilüfer Görgü sich durch eine Liebschaft in Gefahr gebracht hat.





Ein guter Freund leiht ihr 2006 Geld für den Kauf eines Autos. Ihr eigenes Einkommen reicht dafür nicht aus. Um sich finanziell etwas besser zu stellen, nimmt sie einen Halbtagsjob im Büro einer kleinen Metallbaufirma in Eppertshausen an. Am 25. Januar 2007 ist Nilüfer Görgü allein im Büro. Ihr Chef ist in den Urlaub gefahren. Sie telefoniert mehrmals an diesem Vormittag. Ihre Gesprächspartner sind der Polizei bekannt. Was zwischen 11 und 12.30 Uhr geschieht, ist bis heute rätselhaft. Vermutlich verlässt Nilüfer Görgü das Firmengelände mit ihrem PKW, um sich mit jemandem zu treffen. Denn in dieser Zeit wird von ihrem Mobiltelefon aus auf ihrem Büroanschluss angerufen. Warum sie von außerhalb ihre Nummer angewählt hat, lässt sich bisher nicht klären. Gegen 12.30 Uhr wird sie wieder an ihrem Arbeitsplatz gesehen.