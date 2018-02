Vater unter Mordverdacht

In Stolzenau, einem kleinen Ort im Kreis Nienburg in Niedersachsen, begab sich die 13-jährige Realschülerin Souzan im Sommer 2011 wegen familiärer Probleme in die Obhut des Jugendamts. Seitdem lebte sie in einem Heim. Am 5. Dezember fand ein Versöhnungsgespräch zwischen Eltern und Tochter im Jugendamt statt, doch das Gespräch wurde ohne Ergebnis abgebrochen.