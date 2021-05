Der Fall: Maskenmann

Über viele Jahre jagten Ermittler in Norddeutschland den so genannten "Maskenmann". Nachts stand er am Bett kleiner Jungen in Landschulheimen, Zeltlagern, sogar in Kinderzimmern und entführte sie, um seinen pädophilen Neigungen nachzugehen. Am Ende gehe...

