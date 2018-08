Leichenteile über die Stadt verstreut

Diesen Pullover und dieses Kleid trug Maria Ngui zuletzt. Quelle: Kripo Hamburg

Maria Ngui war 48 Jahre alt und hatte zum Zeitpunkt ihrer Ermordung schwarze Rastazöpfe. Sie hatte ein großflächiges Tattoo am rechten Unterschenkel. Bekleidet war sie mit einem kurzen, bunten Kleid sowie einem rot-weiß gestreiften Pullover und Flip- Flops. Sie hatte eine braune Umhängetasche dabei.

Der Mann, in dessen Begleitung Maria Ngui zuletzt lebend gesehen wurde, wird von der Polizei als wichtiger Zeuge gesucht. Er soll groß und kräftig gewesen sein, etwa 50 bis 55 Jahre alt, heller Hauttyp. Der Mann soll eine Kopfbedeckung und blaue Oberbekleidung getragen haben. Zudem soll er eine durchsichtige Plastiktüte bei sich gehabt haben, in der sich offenbar VHS-Videokassetten befanden. Der Mann und Maria Ngui wurden am 1. August 2017 gegen 14 Uhr in der Straße Bremer Reihe gesehen. Sie sollen aus Richtung Brennerstraße gekommen und in Richtung des Hamburger Hauptbahnhofs weitergegangen sein.