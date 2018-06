Tod durch Kopfschuss

Völlig überraschend stellt sich bei der Untersuchung der verwendeten Munition heraus, dass dieselbe Waffe zuvor bereits bei zwei Einbrüchen verwendet worden ist. In beiden Fällen hat der Täter mit der Waffe Schaufensterscheiben eingeschossen: einmal am 8.September 1991 bei einem Juweliergeschäft am Kudamm, das andere Mal am 3.März 1992 bei einem Antiquitätenladen in der Passauer Straße.