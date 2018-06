Raub auf offener Straße

Montag, 30. Oktober 2017, in Düsseldorf-Bilk. Gegen 14 Uhr parkt ein Tankstellenpächter mit seinem Auto gegenüber einer Sparkasse an der Kreuzung Brunnenstraße/Suitbertusstraße. Der 39-Jährige hat eine blaue IKEA-Tasche dabei, in der sich wiederum drei Geldtaschen mit den Wochenendeinnahmen der Tankstelle befinden.