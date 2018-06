Überfall zu Hause

Als der 75-Jährige das Versteck des Tresorschlüssels nicht gleich preisgeben will, drohen die Täter, seiner Frau den Finger abzuschneiden. Daraufhin verrät er, wo der Schlüssel ist. Die Einbrecher schlagen dem Mann ins Gesicht und in den Bauch. Dann räumen sie zwei Tresore leer. Die Beute im Wert von über 500.000 Euro verstauen sie in mitgebrachten hellen Jutebeuteln. Noch bevor sie flüchten, fesseln sie die beiden Eheleute mit Kabeln an den Sofabeinen fest.