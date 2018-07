Date mit tödlichem Ende

Sonntag, 16. Oktober 2016: Der 16-jährige Victor Elling trifft sich mit einer 15-jährigen Bekannten vor einem Kino in Hamburg. Es ist erst die zweite Verabredung der beiden jungen Leute. Doch der gewünschte Film läuft an diesem Abend nicht. Victor beschließt, seine Begleitung an seine Lieblingsstelle an der Alster zu führen.