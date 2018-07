In den hinteren Räumen überrascht der andere Täter zwei weitere Angestellte und bedroht sie mit einer Pistole. Dabei hält er einer der beiden Frauen die Waffe direkt an die Stirn. Der Zweiten schlägt er damit auf den Kopf und drückt ihr die Waffe auf die Brust. Als die beiden Frauen in Todesangst am Boden kauern, räumt er den Tresor aus.