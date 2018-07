In der Nacht erstochen

Am 6. September suchte Klaus Jüterbock Obdach in einer psychosozialen Einrichtung in Frohnau im Norden Berlins. Doch Hunde waren dort nicht erlaubt, und so zog Klaus Jüterbock weiter. Mehrfach wurden er und sein Hund in Berlin gesehen: am Fehrbelliner Platz und auch in der U7 in Richtung Spandau.