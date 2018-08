Mord durch Unfall vertuscht

Am 8. April 1997 findet ein Autofahrer bei Ober-Mörlen am Straßenrand ein offensichtlich verunglücktes Auto. Es ist gegen einen Baum gefahren. Der Fahrer, Adem Bozkurt ist tot. Da kein Fremdverschulden erkannt wird, wird die Leiche des Toten freigegeben und in seine Heimat Türkei gebracht, wo er beerdigt wird.