Unter Beobachtung

Samstag, 4. November 2017, in einem Supermarkt in Karlsruhe. Gegen 15.45 Uhr, eine Viertelstunde vor Ladenschluss, betreten drei unbekannte Männer nacheinander das Geschäft. Sie reden nicht miteinander und sehen sich unauffällig um. Was die Männer offenbar nicht ahnen: Sie werden von mehreren Überwachungskameras gefilmt. Doch nach wenigen Minuten verschwinden alle drei aus dem Bild.