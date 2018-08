Täter kamen durch die Wand

Die Kripo Düsseldorf und das LKA Berlin fahnden gemeinsam nach den Mitgliedern einer unbekannten Einbrecherbande. Innerhalb von neun Monaten sollen die Unbekannten auf spektakuläre Weise in zwei Handelshäuser für Edelmetalle eingebrochen sein:

In Berlin-Charlottenburg (Hardenbergstraße) am Sonntag, 2. April 2017, vermutlich zwischen 2.15 und 12.45 Uhr.

In Düsseldorf-Friedrichstadt (Luisenstraße) am Sonntag, 31. Dezember 2017, ca. 22.30 – Montag, 1. Januar 2018, ca. 4.35 Uhr.