Täter kehren zurück

Niefern-Öschelbronn, in der Nähe von Pforzheim, am Dienstag, dem 4. April 2017: Gegen 7.45 Uhr fallen zwei Männer mit einem Motorroller auf, die in der Nähe einer Klinik am Ortsrand unterwegs sind. Ihr Ziel ist eine Sparkasse in der Ortsmitte. Kurz vor acht Uhr betreten die Männer mit den Helmen das Foyer. Doch als sie merken, dass die Bank erst eine halbe Stunde später öffnet, fahren sie wieder – unverrichteter Dinge.