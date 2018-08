Spurlos verschwunden

Jitka Streubelova ist 2013 aus Tschechien nach Deutschland gekommen. Sie wohnt in Gronau in Westfalen und arbeitet dort als Krankenpflegerin und Reinigungskraft. Da sie Probleme mit dem Rücken bekommt, geht sie Ende 2017 in Kur. Gleich anschließend besucht sie ihre Familie in der Tschechischen Republik.