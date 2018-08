Unfall mit Fahrerflucht

Die Unfallstelle auf der A8. Quelle: Polizei Zweibrücken

Wie ein Zeuge später berichtet, habe sich in diesem Moment von hinten eine helle Limousine genähert, mit maximal 150 Stundenkilometern. Der Wagen sei auf das Motorrad aufgefahren. Die Harley prallt daraufhin in die Mittelleitplanke und geht in Flammen auf. Fahrer und Beifahrer werden über den Asphalt geschleudert.