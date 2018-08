Beim Ausliefern überfallen

Ein DHL-Fahrer ist am Samstag, 9. September 2017, in Hamburg-Harburg unterwegs. Er sortiert in seinem Fahrzeug Pakete. An der geöffneten Tür erscheinen drei Täter, die von ihm in gebrochenem Deutsch den Autoschlüssel fordern. Sie sind mit einer Pistole und einem Messer bewaffnet. Das Opfer weigert sich, den Schlüssel herauszugeben. Es kommt zu einem Handgemenge, bei dem die Täter drohen ihn „abzustechen“. Das Opfer leidet Todesangst.