Was geschah mit Alexandra May?

Alexandra May wird seit dem 27. Juli 2018 vermisst. Die 47-Jährige ist auf der Fahrt von Eutin nach Grömitz spurlos verschwunden. Quelle: Kripo Eutin

Freitag, der 27. Juli 2018. An diesem Tag bricht die 47-Jährige wieder zu ihren Eltern auf. Gegen 8 Uhr am Morgen steigt sie in Eutin in den Bus. Auf halber Strecke – in Neustadt in Holstein – muss Alexandra May eigentlich in einen anderen Bus umsteigen. Doch an diesem Tag muss etwas dramatisch schief gegangen sein.