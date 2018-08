Brutale Räuberinnen

Der schwere Raub auf die 89-Jährige wird am 6. Oktober 2017 in einer Wohnung in Schleswig verübt. Die beiden Täterinnen klingeln am Vormittag an der Haustür. Da die Seniorin Besuch erwartet, öffnet sie die Hauseingangstür, und die Täterinnen gelangen in das Treppenhaus. In der bereits geöffneten Wohnungstür teilen sie der alten Dame mit, dass sie von einem Pflegedienst seien, und bitten um Einlass.