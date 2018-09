Eine Frau verschwindet spurlos

Seit 25. Oktober 2017 wird Ivonne Runge vermisst. Quelle: Kripo Lübeck

Ivonne Runge kam in ihrer Wohnung nicht an. Am 14. Januar 2018 wurde ihr Handy an dem Ort gefunden, an dem sie angeblich aus dem Auto gestiegen war. Es ist ausgeschlossen, dass sie selbst das Handy verloren hat. Eine unbekannte Person muss es kurz vor dem Auffinden dort abgelegt haben.