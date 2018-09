Eiskalter Serientäter

9. Juni 2017 in Kirchdorf an der Amper, nördlich von München: Um 12.06 Uhr stürmt ein maskierter Mann mit einer Pistole in eine Bank im Ortskern. Er bringt drei Mitarbeiter des Geldinstituts in seine Gewalt und fordert Bargeld. Obwohl die Bankmitarbeiter ihm mitteilen, dass sich der Kassentresor erst nach zehn Minuten öffnen lässt, ist der Unbekannte bereit zu warten.