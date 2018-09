Zwei Mal hält der Händler auf seiner Strecke an Raststätten an: Um 3.10 erreicht er den Autohof Sulz-Vöhrigen an der A81. Dort tankt er erneut und nimmt eine Dusche. Ein weiteres Mal stoppt er kurz darauf am Rasthof Neckarburg. Um ca. 4.45 Uhr fährt der 75-Jährige einen Parkplatz in dem kleinen Ort Gailingen am Bodensee an, um sich ein paar Stunden schlafen zu legen. Kurz nachdem er sich auf sein Bett gelegt hat, kommt ein Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit auf den Parkplatz an der Bürglestraße gefahren. Der Händler hört mehrere Personen aussteigen.