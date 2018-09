Schon acht Mal zugeschlagen

Seit September 2016 hält eine Einbruchsserie in Spielotheken die Region Emsland / Grafschaft Bentheim in Niedersachsen in Atem. Bereits acht Spielhallen sind den Tätern zum Opfer gefallen. Die Ziele lagen bisher in den Städten Salzbergen, Meppen, Nordhorn, Lathen und Bad Rothenfelde.