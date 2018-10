Vergewaltigung auf dem Heimweg

Sonntag, der 24. September 2017, Deutschland hat gerade einen neuen Bundestag gewählt. Während am Abend die Wahlergebnisse veröffentlicht werden, ist eine junge Studentin aus Indien mit Kommilitonen in der Innenstadt unterwegs. Zusammen tritt die Gruppe den Heimweg nach Neckarstadt an. Kurz nach der Haltestelle Carl-Benz-Straße trennen sich die Wege, und die junge Inderin muss den restlichen Weg allein zurücklegen.