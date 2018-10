XY Update: Terror gegen Anwalt

Das Jahr 2010: Ein international bekannter Rechtsanwalt einer großen Wirtschaftskanzlei arbeitet an einem Zivilprozess - mit einem Streitwert in dreistelliger Millionenhöhe. Doch seit Monaten wird er bedroht: Mal entdeckt er Einbruchspuren an seinem Haus, dann wird er immer wieder durch Anrufe geweckt, nachts schlagen Unbekannte seine Haustür ein.