Tödlicher Kopfschuss

Auf diesen VW Golf am Randes des Parkplatzes wurde geschossen. Quelle: Kripo Köln

Das stört einen 45-jährigen Elektriker aus Bergheim nicht. Er kommt mit seinem schwarzen VW Golf hin und wieder nach der Arbeit in einem nahen Chemiewerk hierher, um bei Musik aus dem Smartphone zu entspannen. So auch am Donnerstag, dem 25. November 2017. Wie so oft nickt er dabei auf seinem Fahrersitz ein. An diesem Abend - so schließt die Kripo später aus den Spuren - muss sein VW Golf beschossen worden sein. Eine Kugel trifft den Autobesitzer in den Kopf. Bewusstlos sitzt er zwei Tage in seinem Wagen, bevor ein Jogger ihn am Samstag, 25. November 2017, findet.