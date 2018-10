Überfall auf Spielhalle

Am 22. November 2017 gegen 4.15 Uhr am Morgen, dringen zwei maskierte Männer in eine Spielhalle in Lottstetten (Landkreis Waldshut) ein. Offensichtlich haben sie einen Schlüssel. Im Gebäude befindet sich zu diesem Zeitpunkt nur noch ein Kassierer, der gerade mit der Abrechnung beschäftigt ist.