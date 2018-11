Überfall live übertragen

Freitag, 8. Dezember 2017, gegen 18.10 Uhr, in Bottrop: Eine Angestellte eines kleinen Juweliergeschäfts in der Osterfelder Straße ist nach der Arbeit auf dem Weg zu ihrem Auto, das in der Nähe in einem Parkhaus steht. Unterwegs führt sie per Handy ein Gespräch mit ihrem Chef, der gerade in Düsseldorf bei einem Kundentermin ist.