Überfälle auf Werttransporter

Der schwere Raub auf einen Geldtransporter am 24. März 2018 in Köln-Godorf hat eine Vorgeschichte: Am 17. März 2018 stehlen unbekannte Täter in Amsterdam einen schwarzen BMW. Vier Tage später, am 21. März, kommt es in Erftstadt zum Diebstahl eines Kfz-Kennzeichens, das an dem gestohlenen Pkw angebracht wird.