Heißt der Räuber Heinz?

Ein Ehepaar in Steinberg an der Ostsee freut sich schon auf den lang ersehnten Urlaub mit dem Wohnmobil. Am Samstag bereiten die Eheleute alles für die Reise vor, zu der sie am nächsten Tag starten wollen. Doch soweit kommt es nicht. In der Nacht werden sie von drei brutalen Räubern überfallen.