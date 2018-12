Horror an der Schwebebahn

Samstag, 10. Februar 2018, in Wuppertal-Vohwinkel. Nach einer öffentlichen Party will eine 16-jährige Schülerin mit der Schwebebahn nach Hause fahren. Doch die nächste Bahn fährt erst in ein paar Stunden. Daher wartet die Schülerin allein an der Schwebebahn auf Freunde, die sie mit dem Auto abholen wollen.