Raubserie in Österreich

Von August 2009 bis April 2018 soll ein Mann in Österreich insgesamt 16 bewaffnete Raubüberfälle auf Banken und eine Apotheke begangen haben. Neun der betroffenen Geldinstitute haben ihren Sitz in Wien, fünf in Linz und eines in Graz. Die Apotheke, die der Mann überfallen haben soll, befindet sich ebenfalls in Linz.