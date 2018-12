Brutale Messerattacke

An einer Straßenkreuzung nur wenige hundert Meter vom Bahnhof in Fürstenwalde entfernt, wurde das Opfer attackiert.

Quelle: Google Earth / ZDF

Wie die Polizei herausfindet, hatten sich am selben Abend, etwa eine Stunde zuvor, drei unbekannte Männer in einer nahegelegenen Spielhalle aufgehalten. Eine Angestellte bemerkte dabei ein Messer, das neben ihnen auf einem Stuhl lag. Die Männer gaben an, dass das Messer nicht ihnen gehöre, daraufhin nahm es die Angestellte an sich. Gegen 0.30 Uhr verließen die Männer die Spielhalle wieder. Ob sie mit der Tat zu tun haben könnten, ist unklar – sie werden von der Polizei als mögliche Zeugen gesucht.