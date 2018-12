Mordversuch vor der Disko

Die so dramatisch endende Nacht beginnt nur wenige Stunden zuvor völlig harmlos. Drei Freunde aus Kindheitstagen wollen die mittlerweile selten gewordene Gelegenheit nutzen und zusammen feiern gehen. Die drei etwa 20-jährigen Männer beginnen ihren Abend bei ein paar Bier an einem Kiosk und setzen die Nacht dann in der Diskothek „Haarlem“ in Gießen fort. Gegen 3 Uhr machen sich die Freunde auf den Heimweg, als sie plötzlich von zwei unbekannten jungen Männern angepöbelt werden.