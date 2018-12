Raubüberfall auf Juwelier

Wer hat am Tattag Beobachtungen gemacht, die etwas mit dem Verbrechen zu tun haben könnten? Am Lokal, in dem der Juwelier sein Geschäftsessen hatte (Kapellenstraße/Ecke Viehhofstraße in Aachen), an der Wohnung des Opfers in der Lohmühlenstraße sowie auf dem Weg zwischen diesen beiden Örtlichkeiten.