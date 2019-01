Mordversuch mit Schrotflinte

Das Verbrechen passiert am Samstag, 12. August 2017, um 2.44 Uhr. Das Opfer lebt in Osburg, knapp 15 Kilometer von Trier entfernt, in einem Seitenarm der Bergstraße. Der 35 Jahre alte Mann war in der Vergangenheit meist als Aushilfsarbeiter tätig. Ob Geldschulden oder andere, länger zurückliegende Konflikte hinter dem Anschlag stecken könnten, ist völlig unklar.