Suche nach einem Phantom

Vladimir Svintkovski gilt in zwei Mordfällen als dringend tatverdächtig. Seit 19 Jahren fehlt von ihm jede Spur.

Quelle: LKA Berlin

Vladimir Svintkovski hatte vor der Tat selbst mehrere Jahre in Berlin gelebt und mit wertvollen Kirchenbildern (Ikonen) gehandelt. Auch die polnische Polizei sucht ihn als Tatverdächtigen in einem weiteren Mordfall. Die Ermittler vermuten, dass Vladimir Svintkovski irgendwo unter falscher Identität lebt. Er soll unter anderem Kontakte nach Italien, Spanien, Tschechien Österreich und in die Niederlande gehabt haben, zudem in die USA und nach Kanada.