XY Update: Mord an 62-Jährigem

So vermutlich auch am 23. März 2012, als er einen Mann in seiner Wohnung empfängt. Doch dieses Treffen endet tödlich: Der Unbekannte ermordet Manfred Kindel mit mehr als 100 Messerstichen. Wenige Stunden später versucht ein Mann mit der EC-Karte des Opfers an einem Bankautomaten Geld abzuheben. Dabei wird er gefilmt. Die Polizei vermutet, dass es sich dabei um den Täter handelt. Doch alle Versuche, die Identität dieses Mannes zu klären oder ihn zu fassen, sind bislang gescheitert.