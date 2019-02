Aus Versehen unmaskiert?

Die beiden Gesuchten waren etwa 20 bis 30 Jahre alt und sprachen akzentfrei Deutsch. Beide Täter waren zum Teil recht auffällig gekleidet: Der eine hatte beim Überfall am 8. Februar 2017 in Pfinztal-Berghausen eine Trainingshose der Marke "Erima" an - schwarz mit großflächigen roten Applikationen an den Beinen.

Sein Komplize hatte beim zweiten Überfall in Karlsruhe-Durlach sogar zwei Hosen übereinander an: eine Blue-Jeans mit dem Aufdruck "Star" an der linken Gesäßtasche und darüber eine "Adidas"-Trainingshose, schwarz mit weißen Streifen.