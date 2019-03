Ning Wong (Name geändert) und seine Frau betreiben im niederbayrischen Deggendorf seit etwa sieben Jahren ein gut gehendes China-Restaurant. Vor allem an Wochenenden herrscht hier reger Betrieb. So auch am Sonntag, dem 23. September 2018. Während der Gastwirt bis Geschäftsschluss in seinem Lokal gut zu tun hat, fährt seine Frau am frühen Abend nach Hause nach Plattling. Sie will sich noch ein wenig um ihre beiden Töchter, zehn und 15 Jahre alt, kümmern.