Hilfesuche war vorgetäuscht

Der 50-jährige Anton Reschke besitzt in der Nähe von Wustermark im brandenburgischen Havelland einen großen Reiterhof. Mehr als 20 Pferde sind hier untergestellt. Am 2. Januar 2018 ist er abends bei seiner Mutter zum Essen eingeladen. Deshalb schließt er an diesem Tag den Reiterhof etwas früher. Bevor er zu seiner Mutter fährt, die zusammen mit seiner jüngeren Schwester in Wustermark wohnt, will er noch schnell bei der Tankstelle im Nachbarort Elstal vorbeifahren. Er braucht dringend Treibstoff für seinen Trecker.