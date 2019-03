Unbekannte Tote an der Autobahn

Dieser Ohrstecker wurde bei der Leiche gefunden.

Quelle: Kripo Friedberg

Aufgewachsen sein dürfte sie in Gebirgsregionen im südlichen Polen oder in der Ukraine. In der Pubertät ein Ortswechsel, möglicherweise in südliche Alpenregionen, zum Beispiel Schweiz oder Norditalien. Danach lebte sie längere Zeit in Indien oder einer anderen meernahen Region im südasiatischen Raum. Nach Mitteleuropa beziehungsweise Deutschland ist sie dann erst kurz vor ihrer Ermordung zurückgekehrt.

Beim Auffinden wurden bei der Leiche keine persönlichen Gegenstände gefunden – bis auf einen kleinen, goldfarbenen Ohrstecker in Form eines Sterns.