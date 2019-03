Seit über zwei Wochen fehlt von der 15-jährigen Rebecca Reusch jede Spur.

Quelle: LKA Berlin

Bereits seit mehr als zwei Wochen beschäftigt ganz Deutschland ein Vermisstenfall: Seit dem 18. Februar 2019 fehlt von der 15-jährigen Rebecca Reusch jede Spur. Vom 17. auf den 18. Februar übernachtete die Schülerin im Haus ihrer Schwester und deren Mann in Berlin-Britz. Am nächsten Morgen wollte sie zu ihrer Schule in die Fritz-Erler-Allee gehen. Doch dort tauchte sie nie auf.