Sturz in die Tiefe

Es ist der 15. Juni 2013, kurz nach Mitternacht. Sandra Gallinger und ihr neuer Freund feiern mit weiteren Bekannten in einer Wohngemeinschaft in Höxter, wo die 17-Jährige seit kurzem ein Zimmer hat. Zunächst sind alle gut gelaunt, doch dann geraten Sandra und ihr Freund in Streit: Er ist eifersüchtig, weil Sandra in seinen Augen zu viel Zeit mit einem anderen Partygast verbracht haben soll.