Schiffbruch mit Geldanlagen

Helga und Heinz Mergelsberg - beide um die 50 - wohnen in den 90er Jahren in Münster im Landkreis Darmstadt-Dieburg. Er arbeitet als Wirtschaftsingenieur am Frankfurter Flughafen, sie ist Dolmetscherin und unterrichtet in einer Sprachenschule. Beiden geht es finanziell sehr gut. Kinder haben sie nicht.